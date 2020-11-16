Московскую программу поддержки инноваций выдвинули на премию ООН — Сергунина
Программа поддержки инновационных проектов Москвы номинирована на премию Организации Объединенных Наций (ООН) World Summit Awards. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.
Программа представлена в категории «Государственное управление и взаимодействие с гражданами», сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Столичная программа по тестированию инноваций - это крупный городской проект для технологичного бизнеса, помогающий испытать свои разработки в реальных условиях с участием целевой аудитории.
Таким образом была опробована, например, беспилотная платформа для перевозки грузов на закрытых территориях «Эвокарго», дрон с бензиновым электрогенератором и увеличенным временем полета, а также первая в мире перчатка, которой управляют мысленными командами «Экзокисть-2».
Конкурс инновационных и цифровых инициатив World Summit Awards 2020 пройдет в рамках саммита ООН по информационному обществу.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+22 572 / сут.
Умерли
33 186+352 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+14 456 / сут.
- На вакцинацию от COVID-19 в Москве выделят 10 млрд рублей
- Боец UFC Яндиев отказался признать вину по делу о драке с бойцом Харитоновым
- Посольство России в США поздравило 17 американцев с получением госнаград
- Премьер-министр Молдавии поздравил Санду с победой на выборах президента
- СМИ: Жена мэра Томска попыталась избавиться от 1,3 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru