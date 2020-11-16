Московскую программу поддержки инноваций выдвинули на премию ООН — Сергунина

Программа поддержки инновационных проектов Москвы номинирована на премию Организации Объединенных Наций (ООН) World Summit Awards. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.

Программа представлена в категории «Государственное управление и взаимодействие с гражданами», сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Столичная программа по тестированию инноваций - это крупный городской проект для технологичного бизнеса, помогающий испытать свои разработки в реальных условиях с участием целевой аудитории.

Собянин осмотрел новый производственный корпус технопарка «Отрадное»

Таким образом была опробована, например, беспилотная платформа для перевозки грузов на закрытых территориях «Эвокарго», дрон с бензиновым электрогенератором и увеличенным временем полета, а также первая в мире перчатка, которой управляют мысленными командами «Экзокисть-2».

Конкурс инновационных и цифровых инициатив World Summit Awards 2020 пройдет в рамках саммита ООН по информационному обществу.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: wsa-global.org
ТЕГИ:МоскваТехнологии
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры