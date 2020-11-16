Московскую программу поддержки инноваций выдвинули на премию ООН — Сергунина

Таким образом была опробована, например, беспилотная платформа для перевозки грузов на закрытых территориях «Эвокарго», дрон с бензиновым электрогенератором и увеличенным временем полета, а также первая в мире перчатка, которой управляют мысленными командами «Экзокисть-2».

Конкурс инновационных и цифровых инициатив World Summit Awards 2020 пройдет в рамках саммита ООН по информационному обществу.

