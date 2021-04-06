Пользователям рассказали о новой опасности WhatsApp
В мессенджере WhatsApp появился новый вид мошенничества — пользователи получают ложные сообщения от семьи или друзей с целью произвести взлома аккаунта. Об этом сообщает GizChina.
Взлом состоит из двух шагов. Вначале жертва получает SMS с кодом авторизации и ссылкой, а следом - сообщение от человека из списка контактов с просьбой прислать этот самый код из SMS. Если жертва попадется на уловку и сообщит код, то ее учетная запись также будет взломана.
Взлом аккаунта человека из списка контактов работает по одному и тому же методу. Для входа в WhatsApp не нужен адрес электронной почты или пароль - мессенджер отправляет одноразовый пароль на номер телефона и проверяет личность владельца. Если кто-то еще узнает этот код, он сможет получить доступ к учетной записи и использовать ее для мошенничества в отношении людей из списка контактов.
Эксперты отмечают, что такая схема взлома основана на бреши в системе входа в WhatsApp. Специалисты рекомендуют в том случае, если человек получил просьбу прислать одноразовый код авторизации, связаться с владельцем аккаунта и сообщить ему, что его WhatsApp взломали. Кроме того, всем пользователям мессенджера рекомендуют включить двухфакторную аутентификацию - помимо одноразового пароля, для входа в аккаунт нужно будет ввести персональный код.
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