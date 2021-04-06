Пользователям рассказали о новой опасности WhatsApp

В мессенджере WhatsApp появился новый вид мошенничества — пользователи получают ложные сообщения от семьи или друзей с целью произвести взлома аккаунта. Об этом сообщает GizChina.

Взлом состоит из двух шагов. Вначале жертва получает SMS с кодом авторизации и ссылкой, а следом - сообщение от человека из списка контактов с просьбой прислать этот самый код из SMS. Если жертва попадется на уловку и сообщит код, то ее учетная запись также будет взломана.