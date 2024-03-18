«Подлый шаг»: Россиян призвали срочно выкачивать данные из облачных хранилищ Microsoft

«Большинству частных пользователей теперь будет необходимо срочным образом выкачивать данные из облачных сервисов Microsoft, поскольку физически они отключатся уже 20 марта. И те пользователи, у которых накоплены большие объемы данных, и те, кто не делал своевременное резервное копирование, рискуют потерять всю информацию после этого ограничения. Желательно в первую очередь выкачивать самые важные файлы, чтобы не лишиться их», — сказал Василенко.

При этом, пояснил собеседник НСН, в большей степени пострадают корпоративные пользователи.

«У корпоративных пользователей объем информации гораздо выше, поэтому таким подлым шагом Microsoft дает слишком короткий промежуток времени для того, чтобы пользователи могли спокойно выкачивать свои данные. За несколько дней можно не успеть, поэтому ситуация критическая», — предупредил эксперт.

В заключение Василенко заверил, что в России уже работают над решением проблемы.

«Российские интеграторы уже нашли решение по замене пакета Microsoft, и мы как разработчик ПО тоже принимаем в этом участие. К примеру, наш редактор схем и диаграмм “Автограф” целиком заменяет Microsoft Visio и уже полностью ориентирован на российских пользователей и совместим с отечественными операционными системами. Помимо прочего, все сервера программы находятся на территории России, благодаря чему работа редактора не подвержена санкционным ограничениям и другим рискам, которые, как мы знаем, могут произойти в любой момент», — подытожил он.

Ранее компания Microsoft предложила продлить лицензии на программное обеспечение для тысячи российских компаний.

