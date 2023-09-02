Фонд Нобеля отменил приглашения послам РФ, Белоруссии и Ирана на вручение премий

Нобелевский фонд отозвал приглашения для послов России, Беларуси и Ирана на банкет в Стокгольме по случаю вручения Нобелевских премий.

В Белоруссии нобелевского лауреата Беляцкого приговорили к 10 годам колонии

В заявлении организации говорится, что решение фонда пригласить на церемонию представителей всех стран, чьи дипмиссии представлены в Швеции и Норвегии, вызвало резкую реакцию общественности.

Тем временем лидер Либеральной партии Йохан Персон отказался ехать на церемонию вручения Нобелевской премии. Его примеру последовал и глава Центристской партии Мухаррем Демирок.

Ранее Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила удивление в связи с желанием замглавы американского Госдепа Виктории Нуланд наградить Нобелевской премией за уход России с территории Украины главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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