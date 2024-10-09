Нобелевскую премию по химии разделили ученые Бейкер, Хассабис и Джампер
Лауреатами Нобелевской премии 2024 года по химии стали авторы работ в области белков американец Дэвид Бейкер и британцы Демис Хассабис и Джон Джампер.
В сообщении на сайте премии отмечается, что Бейкер получил награду за «вычислительный дизайн белков», Хассабис и Джампер — за «предсказание структуры белка».
«Бейкеру удалось совершить почти невозможное — создать совершенно новые виды белков... Хассабис и Джон Джампер разработали модель искусственного интеллекта для решения проблемы, над которой бились 50 лет: предсказание сложных структур белков», — указано в заявлении.
Ранее стало известно, что Нобелевскую премию по физике присудили американскому ученому Джону Хопфилду и британско-канадскому специалисту Джеффри Хинтону за работы в области нейросетей и их применения для машинного обучения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru