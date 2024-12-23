МТС запустит базовые станции отечественного производства в 37 регионах РФ
Компания МТС в 2024 году намерена запустить в регионах России около 200 площадок с базовыми станциями отечественного производства. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-президент МТС по технике Виктор Белов.
По его словам, речь идёт о базовых станциях «Иртея», работающих в диапазонах 800 МГц и 1800 МГц, и часть из 200 упомянутых площадок «уже обслуживают пользователей»
«Площадки будут функционировать в 37 регионах России - от Приморского края, Ямало-Ненецкого АО и регионов Сибири до европейской части страны и Южного федерального округа», - заключил Белов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru