Собянин осмотрел новый производственный корпус технопарка «Отрадное»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в московских технопарках уже создано 65 тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба градоначальника.



Во время осмотра нового корпуса технопарка «Отрадное» глава города отметил, что за несколько лет было создано уже 42 технопарка, в которых свои исследовательские подразделения, производство и штаб-квартиры разместили свыше 2 тысяч компаний, где трудятся 65 тысяч человек.



Технопарк «Отрадное», по мнению Собянина, один из лучших в Москве, как по количеству работающих компаний, так и по той среде, которая была создана.



Технопарк «Отрадное» расположен в одноимённом районе на северо-востоке Москвы. До прихода инвесторов это был пустырь с временным складским ангаром и небольшим зданием из сэндвич-панелей. Сегодня технопарк площадью 3,3 га включает в себя 9 корпусов и полностью заполнен арендаторами, свободно менее 3% помещений.

Специализация технопарка «Отрадное» – информационные технологии, электроника и микроэлектроника. Свои производства и исследовательские подразделения здесь разместили 105 высокотехнологичных компаний, в которых трудятся 4,1 тысячи человек.

