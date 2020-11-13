Собянин осмотрел новый производственный корпус технопарка «Отрадное»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в московских технопарках уже создано 65 тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба градоначальника.
Во время осмотра нового корпуса технопарка «Отрадное» глава города отметил, что за несколько лет было создано уже 42 технопарка, в которых свои исследовательские подразделения, производство и штаб-квартиры разместили свыше 2 тысяч компаний, где трудятся 65 тысяч человек.
Технопарк «Отрадное», по мнению Собянина, один из лучших в Москве, как по количеству работающих компаний, так и по той среде, которая была создана.
Технопарк «Отрадное» расположен в одноимённом районе на северо-востоке Москвы. До прихода инвесторов это был пустырь с временным складским ангаром и небольшим зданием из сэндвич-панелей. Сегодня технопарк площадью 3,3 га включает в себя 9 корпусов и полностью заполнен арендаторами, свободно менее 3% помещений.
Специализация технопарка «Отрадное» – информационные технологии, электроника и микроэлектроника. Свои производства и исследовательские подразделения здесь разместили 105 высокотехнологичных компаний, в которых трудятся 4,1 тысячи человек.
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