Bloomberg: продажи электрокаров Tesla упали впервые с 2020 года
Мировые продажи автомобилей компании Tesla американского бизнесмена Илона Маска упали впервые за последние четыре года, сообщает Bloomberg.
По информации агентства, за первый квартал 2023 года компания реализовала 386,8 тысячи электрокаров, что не соответствует прогнозам аналитиков. За год продажи упали на 8,5%
Отмечается, что негативные показатели связаны с проблемами при производстве автомобилей Model 3. На нее приходится 96% продаж.
В феврале 2024 года Tesla лишилась статуса самого дорогого автомобильного бренда. На первое место вернулся Mercedes-Benz, передает «Радиоточка НСН».
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