Bloomberg: продажи электрокаров Tesla упали впервые с 2020 года

По информации агентства, за первый квартал 2023 года компания реализовала 386,8 тысячи электрокаров, что не соответствует прогнозам аналитиков. За год продажи упали на 8,5%

Отмечается, что негативные показатели связаны с проблемами при производстве автомобилей Model 3. На нее приходится 96% продаж.

В феврале 2024 года Tesla лишилась статуса самого дорогого автомобильного бренда. На первое место вернулся Mercedes-Benz, передает «Радиоточка НСН».

