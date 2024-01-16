Из Apple Watch уберут мониторинг кислорода в крови из‑за патентного спора
Компания Apple уберет функцию пульсоксиметра из Apple Watch, сообщает 9To5Mac.
Так компания хочет избежать юридических проблем при реализации «умных» часов на территории США. В конце 2023 года Apple обвинили в краже технологии, после чего был введен запрет на ввоз устройства.
Согласно судебным документам, таможенная и пограничная службы Соединенных Штатов разрешат компании Apple возобновить импорт своих часов, если технологию уберут из часов.
Ранее стало известно, что Apple впервые обогнала Samsung по поставкам смартфонов, отмечает «Радиоточка НСН». Так, В 2023 году Apple поставила на рынок 234,6 млн смартфонов, что на 8 млн больше результата Samsung.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru