Microsoft обогнала Apple в рейтинге самых дорогих компаний в мире
Американская корпорация Microsoft обогнала Apple в рейтинге самых дорогих компаний в мире, сообщило агентство Reuters.
Акции Microsoft в январе выросли на 1,6%, а акции Apple снизились на 0,9%. Такой расклад сил на рынке случился впервые с 2021 года.
В декабре компания Microsoft потратила 76 миллионов долларов на приобретение тыквенной фермы. Участком в 165 гектаров владела семья фермеров из Висконсина (США). Первоначально этот же участок собиралась прикупить Foxconn Technology Group в 2017, но тогда договориться не удалось. На этом месте Microsoft планирует построить дата-центр и инвестировать в него более миллиарда долларов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Калужской области на трассе М-3 «Украина» столкнулись 7 машин
- Microsoft обогнала Apple в рейтинге самых дорогих компаний в мире
- СМИ: Сунак объявил о пакете военной помощи Украине в более чем 3 млрд долларов
- На популярном у туристов курорте Таиланда обнаружили ядовитых медуз
- МВД объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева
- «Уволенному» коту Сергею предложили работу в администрации Санкт-Петербурга
- Германия назвала удары по хуситам соответствующими Уставу ООН
- На Кубани подросток застрелил свою опекуншу и угнал машину
- Студенты решили судиться с Гарвардом из-за антисемитизма
- Пентагон: США не собираются направлять дополнительные силы на Ближний Восток
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru