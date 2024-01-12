Microsoft обогнала Apple в рейтинге самых дорогих компаний в мире

Американская корпорация Microsoft обогнала Apple в рейтинге самых дорогих компаний в мире, сообщило агентство Reuters.

Акции Microsoft в январе выросли на 1,6%, а акции Apple снизились на 0,9%. Такой расклад сил на рынке случился впервые с 2021 года.

Forbes: ВТБ возглавил рейтинг самых убыточных предприятий в России

В декабре компания Microsoft потратила 76 миллионов долларов на приобретение тыквенной фермы. Участком в 165 гектаров владела семья фермеров из Висконсина (США). Первоначально этот же участок собиралась прикупить Foxconn Technology Group в 2017, но тогда договориться не удалось. На этом месте Microsoft планирует построить дата-центр и инвестировать в него более миллиарда долларов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинансыMicrosoftApple

Горячие новости

Все новости

партнеры