Microsoft обогнала Apple в рейтинге самых дорогих компаний в мире

В декабре компания Microsoft потратила 76 миллионов долларов на приобретение тыквенной фермы. Участком в 165 гектаров владела семья фермеров из Висконсина (США). Первоначально этот же участок собиралась прикупить Foxconn Technology Group в 2017, но тогда договориться не удалось. На этом месте Microsoft планирует построить дата-центр и инвестировать в него более миллиарда долларов, передает «Радиоточка НСН».

