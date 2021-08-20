Илон Маск анонсировал появление робота – гуманоида
Основатель компании Tesla Илон Маск анонсировал создание в 2022 году робота-гуманоида Tesla Bot. Об этом сообщает портал Teslarati. Сейчас известно, что рост человекоподобного робота составит 172 сантиметра, вес – 57 килограммов. Вместо лица у него будет экран, на котором будет отображаться полезная информация. Для максимальной подвижности конечности робота будут оснащены 40 сервопривродами.
Маск отметил, что робот будет использовать некоторые из устройств ИИ, которые уже применяются в автомобилях компании. Например, его зрение будут обеспечивать камеры для самоуправляющихся машин Tesla. Также Маск добавил, что «Тесла-бота» можно будет использовать для похода в магазин, выполнения повседневных задач и переноски предметов, пишет Газета.ру.
А ранее Илон Маск сообщил в интервью Everyday Astronaut, что при создании ракетного двигателя Raptor вдохновляется, в том числе, российскими разработками.
По его словам, улучшения Raptor по отношению к российским аналогам относительно невелики за исключением стоимости. «Я провожу много времени, изучая конструкцию российских ракетных двигателей. Есть замечательные российские двигатели, они [Россия] занимаются жидкостными ракетными двигателями уже давно, да и я сделал буквально сотни различных конструкций», — сказал миллиардер.
Напомним, ранее глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что ждет гендиректора SpaceX и Tesla Илона Маска в России.
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