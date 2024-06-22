Гинцбург: В 2025 году начнутся исследования на добровольцах вакцины от рака
Клинические исследования вакцины от рака, в которых будут участвовать пациенты с онкологическими заболеваниями, могут начать к середине 2025 года. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.
«Думаю, что к середине следующего года мы начнем клинические исследования... с участием пациентов с онкологическими заболеваниями», — рассказал ученый.
Сейчас вакцину от рака проверяют в ходе доклинических исследований на мышах. Специалисты отрабатывают технологию, способную не просто продлить жизнь животным в 2-3 раза, а создать препараты для гарантированного уничтожения опухоли и метастазов.
Гинцбург подчеркнул, что в случае, если технология будет отработана, вакцина сможет помогать пациентам с немелкоклеточным раком легкого, меланомами, раком поджелудочной железы и определенными видами рака почек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru