Гинцбург: В 2025 году начнутся исследования на добровольцах вакцины от рака

«Думаю, что к середине следующего года мы начнем клинические исследования... с участием пациентов с онкологическими заболеваниями», — рассказал ученый.

Сейчас вакцину от рака проверяют в ходе доклинических исследований на мышах. Специалисты отрабатывают технологию, способную не просто продлить жизнь животным в 2-3 раза, а создать препараты для гарантированного уничтожения опухоли и метастазов.

Гинцбург подчеркнул, что в случае, если технология будет отработана, вакцина сможет помогать пациентам с немелкоклеточным раком легкого, меланомами, раком поджелудочной железы и определенными видами рака почек.

