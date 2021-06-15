Гинцбург рассказал об эффективности «Спутника V» против «московского» штамма

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России, в частности в Москве, есть оригинальные варианты мутаций коронавируса, сообщает РИА новости.

По его словам, в настоящее время изучаются их свойства и отличия от других штаммов, однако в центре предполагаютю, что российская вакцина будет против них эффективна.

«В настоящее время ведётся изучение «московского» штамма и эффективности против него «Спутника V», мы думаем, что вакцина будет эффективна, но надо дождаться результатов исследования»,- резюмировал Гинцбург.

Ранее Гинцбург заявил, что медленный темп вакцинации от коронавируса может привести к появлению изменённых штаммов COVID-19, сообщает RT. Поэтому, по его словам, обязательно нужно сделать прививку.

