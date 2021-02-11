Дуров рассказал о механизме рекламы в Telegram

Пользователи, которые используют Telegram как приложение для обмена сообщениями, а не соцсеть, никогда не увидят рекламу в чатах, говорится в телеграм-канале основателя мессенджера Павла Дурова.

По его словам, реклама будет только в телеграм-каналах и она будет привязана к его тематике.

Данные пользователей не будут использоваться для таргетированной рекламы, добавляется в сообщении.

В конце декабря Дуров сообщил что сервис начнёт монетизироваться в следующем году. Происходить это будет благодаря дополнительным платным функциям.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН предупредил, что монетизация услуг мессенджера может привести к оттоку пользователей.







