Дуров рассказал о механизме рекламы в Telegram
Пользователи, которые используют Telegram как приложение для обмена сообщениями, а не соцсеть, никогда не увидят рекламу в чатах, говорится в телеграм-канале основателя мессенджера Павла Дурова.
По его словам, реклама будет только в телеграм-каналах и она будет привязана к его тематике.
Данные пользователей не будут использоваться для таргетированной рекламы, добавляется в сообщении.
В конце декабря Дуров сообщил что сервис начнёт монетизироваться в следующем году. Происходить это будет благодаря дополнительным платным функциям.
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН предупредил, что монетизация услуг мессенджера может привести к оттоку пользователей.
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