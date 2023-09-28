Депутат Лантратова: в «русских The Sims» персонажи будут отвечать по УК РФ

Парламентарий полагает, что в игре необходимо отразить основы законодательства, вопросы кредитования, заключения брака, оплаты коммунальных услуг и налогообложения. Важно затронуть и тему противодействия коррупции, отметила депутат.

«Должна быть у игроков и возможность совершать противоправные действия, за которыми будет следовать наказание - согласно уголовному или административному кодексам», - сказала Лантратова в беседе с «Газетой.Ru».

По ее мнению, действие «русских The Sims» должно происходить в нескольких локациях, включая глухую деревню и районный центр.

Президент Владимир Путин ранее поручил правительству разработать предложения по продвижению отечественных видеоигр и программ на зарубежные рынки, напоминает «Радиоточка НСН».

