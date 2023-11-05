ChatGPT научился создавать песни с помощью нейросети
Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT начал создавать песни при помощи нейросети Suno AI, сообщается на сайте компании OpenAI.
Отмечается, что бот может создавать музыку, голос, ритм и исполнение композиции. Запросы пользователей выполняются под ключ, заявили в компании.
Для создания песни пользователю нужно выбрать жанр и попросить чат-бот придумать слова по определенной тематике. Нейросеть генерирует треки продолжительностью до 40 секунд.
Американский бизнесмен Илон Маск представил первые работы чат-бота Grok - альтернативы ChatGPT. Нейросеть обучается на контенте из социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) и обновляется в режиме реального времени, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru