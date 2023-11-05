ChatGPT научился создавать песни с помощью нейросети

Отмечается, что бот может создавать музыку, голос, ритм и исполнение композиции. Запросы пользователей выполняются под ключ, заявили в компании.

Для создания песни пользователю нужно выбрать жанр и попросить чат-бот придумать слова по определенной тематике. Нейросеть генерирует треки продолжительностью до 40 секунд.

Американский бизнесмен Илон Маск представил первые работы чат-бота Grok - альтернативы ChatGPT. Нейросеть обучается на контенте из социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) и обновляется в режиме реального времени, передает «Радиоточка НСН».

