Британский профессор предсказал будущее коронавируса
Коронавирусная инфекция в ближайшем будущем может стать «еще одной простудой». Об этом пишет профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер в своей статье для журнала Spectator.
«Через несколько лет подавляющее большинство инфекций будут протекать бессимптомно или в легкой форме. Другими словами, как и другие коронавирусы, он просто станет еще одной причиной простуды. Действительно... симптомы уже становятся более привычными: вариант "дельта" обычно проявляется в виде боли в горле и насморка», — цитирует ученого Газета.ру.
По мнению ученого, в мире не достигнут коллективного иммунитета к COVID-19, однако баланс между невосприимчивостью и распространением инфекции будет найден.
Согласно прогнозам Хантера, коронавирус приобретет сезонный характер и будет достигать пика зимой, отмечает Ura.ru. Профессор считает, что пики будут наблюдаться «долгие годы», «но со все меньшим и меньшим количеством смертей».
Кроме того, Хантер поделился мнением, что штамм «дельта» может стать конечной точкой мутаций COVID-19: этот вариант инфекции станет доминирующим, и эволюция вируса резко замедлится.
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