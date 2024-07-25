Беспилотная электричка появится в России в 2025 году

Банки начнут возвращать украденные деньги по новой схеме Один человек погиб и двое пострадали при обстреле города Шебекино Израильский политолог Ципис рассказал, почему Нетаньяху делает ставку на победу Трампа Россияне будут отдыхать 11 дней в ближайшие новогодние праздники На аукционе в Лос-Анджелесе представят 78 эскизов, которые могут принадлежать Джексону