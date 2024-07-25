Беспилотная электричка появится в России в 2025 году
Все работы по созданию первого российского электропоезда с возможностью автономного хода завершатся в 2025 году, заявил замдиректора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Алексей Цылев на совещании в Совете Федерации, передает ТАСС.
«В следующем году завершится разработка модификаций», - уточнил Цылев.
Глава РЖД Олег Белозеров до этого пообещал, что холдинг запустит полностью беспилотный поезд на базе «Финиста» в 2026 году. При этом, по его словам, уже летом этого года на МЦК будет запущен частично беспилотный поезд.
Ранее стало известно, что РЖД планирует разработать поезд с прозрачными вагонами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Обвиняемый в подрыве машины в Москве действовал в составе преступной группы
- СК РФ: Расследование в отношении блогера Блиновской завершено
- Беспилотная электричка появится в России в 2025 году
- Поиск пропавших с утонувшего судна Argos Georgia приостановлен из-за погоды
- Россияне отдохнут восемь дней на майских и 11 дней на новогодних праздниках
- Роскачество обнаружило опасные бактерии в рыбном паштете
- В Екатеринбурге курьер «Яндекса» сдал наркоторговца в полицию
- Аргентина пожаловалась в ФИФА по итогам игры с Марокко на Олимпиаде
- На аукцион выставили рисунки, предположительно, авторства Майкла Джексона
- У берегов Филиппин затонул танкер с 1,4 миллиона литров мазута
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru