Беспилотная электричка появится в России в 2025 году

Все работы по созданию первого российского электропоезда с возможностью автономного хода завершатся в 2025 году, заявил замдиректора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Алексей Цылев на совещании в Совете Федерации, передает ТАСС.

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«В следующем году завершится разработка модификаций», - уточнил Цылев.

Глава РЖД Олег Белозеров до этого пообещал, что холдинг запустит полностью беспилотный поезд на базе «Финиста» в 2026 году. При этом, по его словам, уже летом этого года на МЦК будет запущен частично беспилотный поезд.

Ранее стало известно, что РЖД планирует разработать поезд с прозрачными вагонами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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