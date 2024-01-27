Apple в очередной раз перенесла выпуск своего беспилотного автомобиля

Компания Apple снова перенесла дату выпуска своего беспилотного автомобиля. Теперь, по заявлению компании, беспилотное авто увидит свет не в 2026, а в 2028 году.

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Компания разрабатывает собственный автомобиль с 2014 года. Сначала Apple планировала создать машину с нейросетью, которая могла бы управлять автомобилем без участия человека. Однако разработчики постепенно осознали, что достичь полной автономности в ближайшем будущем не получится, поэтому было решено добавить в автомобиль руль и педали.

Ранее глава корпорации Tesla Илон Маск заявил, что автопроизводители из Китая захватят мировой рынок, включая рынок электромобилей, отмечает «Радиоточка НСН». В связи с этим Маск заявил, что необходимы торговые барьеры и тарифы, чтобы не допустить такого перевела сил на рынке.

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Фото: telegram.org
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