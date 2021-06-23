Американские ученые допустили возможность передачи COVID-19 половым путем
Коронавирусная инфекция может поражать тестикулы яичек мужчин, заразившихся COVID-19, и присутствие вируса в семенниках не исключает возможности его передачи половым путем. К такому выводу пришли ученые из Техасского университета.
Исследователи отмечали, что некоторые пациенты-мужчины жаловались на боли в паховой области. Лабораторные анализы показывали снижение уровня тестостерона.
Специалисты провели опыты на золотых сирийских хомяках. Грызунов заразили вирусом, взяли необходимые анализы, и неделю спустя обнаружили SARS-CoV-2 в клетках семенников всех инфицированных хомяков. Через некоторое время концентрация вируса снизилась, однако его присутствие в тестикулах не исключает его наличия в семенной жидкости, а значит — передачи коронавируса половым путем.
«Данные ex vivo показывают, что семенники могут быть местом амплификации вируса. Теоретически вирус может попасть в придаток яичка через систему отводящих протоков и попасть в сперму, что приведет к передаче вируса половым путем. Однако неизвестно, может ли SARS-CoV-2 реплицироваться в придатке яичка; вирус до сих пор не был выделен из спермы, а присутствие вирусной РНК в сперме человека наблюдалось только у семи пациентов в двух исследованиях, и поэтому считается, что это редкое явление», — говорится в исследовании, опубликованном на портале MDPI.
Ученые заключили, что коронавирус легко проникает в клетки и ткани организма, в том числе семенники, и необходимо изучить влияние инфекции на репродуктивную функцию мужчин и вероятность передачи COVID-19 при половом контакте.
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