Американские биоинженеры создали дополнительные пальцы для здоровых людей

Биоинженеры из Кембриджского университета на 3D-принтере смогли создать большой палец, который можно использовать на любой руке.

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Технологичная конечность соединяется с двигателем на запястье, связаным с аккумулятором и микроконтроллером на плече.

По данным экспериментаторов, из 600 человек 98% научились использовать роботизированный палец в первую же минуту и смогли перемещать предметы в соответствии с инструкциями.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:НаукаТехнология
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