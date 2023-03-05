Американские биоинженеры создали дополнительные пальцы для здоровых людей

Технологичная конечность соединяется с двигателем на запястье, связаным с аккумулятором и микроконтроллером на плече.По данным экспериментаторов, из 600 человек 98% научились использовать роботизированный палец в первую же минуту и смогли перемещать предметы в соответствии с инструкциями.