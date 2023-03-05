Американские биоинженеры создали дополнительные пальцы для здоровых людей
5 марта 202323:32
Биоинженеры из Кембриджского университета на 3D-принтере смогли создать большой палец, который можно использовать на любой руке.
Технологичная конечность соединяется с двигателем на запястье, связаным с аккумулятором и микроконтроллером на плече.
По данным экспериментаторов, из 600 человек 98% научились использовать роботизированный палец в первую же минуту и смогли перемещать предметы в соответствии с инструкциями.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+13 559 / сут.
Умерли
396 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+8 936 / сут.
- Собянин: За два года почти 90 воспитанников социальных домов устроились на работу в центры госуслуг
- YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса
- Шольц: Запад сможет предоставить Киеву гарантии безопасности после конца конфликта
- СМИ: Использование попавшими под санкции российскими банками факса или электронной почты для транзакций в ЕС несостоятельно
- СМИ: Американцы могут отказаться помогать Украине из-за усталости от ожиданий побед ВСУ
- СМИ: Великобритания приостановила поставки газа в Европу по трубопроводу
- Рогов раскрыл план ВСУ о создании ударной группы для наступления на юге
- СМИ: У Костомарова подозревают повторный сепсис
- ВСУ нанесли удар по Волновахе во время митинга памяти комбата Вохи
- Российские войска нанесли удар по командному пункту нацполка «Азов» в Запорожской области
5 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru