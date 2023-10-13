Zivert представила свой новый трек «Бери и беги»

Он станет частью альбома под названием «В мире веселых», который певица записала на острове Бали в Индонезии, уточнили в пресс-службе исполнительницы.

«Это диско-великолепие с аккуратным налетом френч-хауса раскрывает один из крестражей нового звучания пластинки», - говорится в пресс-релизе.

По словам Zivert, в клипе она предстает в семи новых образах, тем самым, постепенно раскрывая перед зрителями ранее неизвестные и неожиданные амплуа.

Исполнительница подчеркнула, что основной посыл песни заключается необходимости принять себя.

Ранее певица Zivert отвергла обвинения в критике СВО на выступлении в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

