Zivert представила свой новый трек «Бери и беги»
Певица Zivert (настоящее имя Юлия Зиверт) представила свой новый трек «Бери и беги», который она опубликовал в YouTube.
Он станет частью альбома под названием «В мире веселых», который певица записала на острове Бали в Индонезии, уточнили в пресс-службе исполнительницы.
«Это диско-великолепие с аккуратным налетом френч-хауса раскрывает один из крестражей нового звучания пластинки», - говорится в пресс-релизе.
По словам Zivert, в клипе она предстает в семи новых образах, тем самым, постепенно раскрывая перед зрителями ранее неизвестные и неожиданные амплуа.
Исполнительница подчеркнула, что основной посыл песни заключается необходимости принять себя.
Ранее певица Zivert отвергла обвинения в критике СВО на выступлении в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бывший вице-президент Газпромбанка Волобуев признан иноагентом
- Белый дом обвинил КНДР в поставках оружия в Россию
- Путин напомнил об ответственности перед законом после возвращения Фридмана
- В Мюнхене евреям посоветовали не носить иудейские символы
- «Яндекс Такси» с 15 октября повысит тарифы на поездки в Москве
- Цена нефти Brent выросла до $90 за баррель
- Zivert представила свой новый трек «Бери и беги»
- Фестиваль российского кино и анимации пройдет в Сербии в конце октября
- Петербуржца отправили в СИЗО по обвинению в реабилитации нацизма в соцсетях
- Нидерланды анонсировали новый пакет военной помощи для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru