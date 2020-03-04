Жириновский станцевал под песню Little Big
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский станцевал под песню группы Little Big Faradenza, которую в мае коллектив представит на международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Соответствующее видео политик опубликовал в Twitter. Жириновский сопроводил видео комментарием с поздравлением музыкантов.
Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас всё будет Окей pic.twitter.com/qFODvgkYmr— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) March 4, 2020
Группа из Санкт-Петербурга Little Big представит Россию на Евровидении-2020, которое пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Продюсер и композитор Виктор Дробыш в эфире НСН назвал выбор группы на «Евровидение» прекрасным. По его словам, это один из самых ярких на сегодняшний день коллективов. Продюсер заявил, что у группы «есть шанс притащить "Евровидение" за уши в Россию».
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