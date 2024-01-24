Лолита заявила, что не планирует выступать за рубежом

«Мне всегда было комфортно работать только у нас. И желание покорить мир никогда не посещало», — пояснила артистка.

Она добавила, что в других странах мира достаточно своих артистов. Также певица предположила, что запрет на выступления на Украине лишает ее возможности проводить концерты в Европе.

Ранее сообщалось, что певец Валерий Меладзе перенес концерт в Узбекистане на февраль в связи со смертью отца, напоминает «Радиоточка НСН».

