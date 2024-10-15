«Верили в будущее»: Шевчук вспомнил съемки клипа «Что такое осень» с Бутусовым

В день рождения Вячеслава Бутусова, 15 октября 1991 года, был снят клип на хит ДДТ «Что такое осень». Композиция была написана Юрием Шевчуком в конце сентября 1991 года во время прогулки по Никольскому кладбищу Александро-Невской лавры.

На съемки клипа музыкант позвал своих друзей – Вячеслава Бутусова (на тот момент солист группы Nautilus Pompilius) и Константина Кинчева (солист группы «Алиса»). Клип снимал режиссер Борис Деденев. По задумке Шевчука в клипе должен был сняться еще и Борис Гребенщиков (признан Минюстом РФ иноагентом), который на тот момент был солистом группы «Аквариум», но из-за невозможности связаться с ним и спонтанными съемками клипа, Гребенщиков на съемках не присутствовал.

24 октября 2020 года «ДДТ» поделились отреставрированной версией клипа. Реставрацией занимался Артем Онащенко, который создавал документальный фильм «Юра музыкант» (2018) о Юрии Шевчуке и группе в целом, передает «Радиоточка НСН».

