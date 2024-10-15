«Верили в будущее»: Шевчук вспомнил съемки клипа «Что такое осень» с Бутусовым
Юрий Шевчук в эфире НСН рассказал, как 33 года назад Вячеслава Бутусова в его день рождения «оторвали» от праздничного стола, чтобы снять клип.
Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук в день рождения музыканта Вячеслава Бутусова в разговоре с НСН вспомнил времена съемок клипа «Что такое осень» и отметил, что тогда они были совсем другими и верили в светлое будущее.
«Сегодня у Славы Бутусова день рождения. Поздравляем. 33 года тому назад, мы его от праздничного стола оторвали и с Борей Деденевым в этот день сняли клип. Все происходило в Царском селе. Я, Костя и Слава были совсем другими в то время – легкими на подъем, романтичными и верящими в светлое будущее. Сейчас многое иначе. Но клип и песня до сих пор живут», – сказал Шевчук.
В день рождения Вячеслава Бутусова, 15 октября 1991 года, был снят клип на хит ДДТ «Что такое осень». Композиция была написана Юрием Шевчуком в конце сентября 1991 года во время прогулки по Никольскому кладбищу Александро-Невской лавры.
На съемки клипа музыкант позвал своих друзей – Вячеслава Бутусова (на тот момент солист группы Nautilus Pompilius) и Константина Кинчева (солист группы «Алиса»). Клип снимал режиссер Борис Деденев. По задумке Шевчука в клипе должен был сняться еще и Борис Гребенщиков (признан Минюстом РФ иноагентом), который на тот момент был солистом группы «Аквариум», но из-за невозможности связаться с ним и спонтанными съемками клипа, Гребенщиков на съемках не присутствовал.
24 октября 2020 года «ДДТ» поделились отреставрированной версией клипа. Реставрацией занимался Артем Онащенко, который создавал документальный фильм «Юра музыкант» (2018) о Юрии Шевчуке и группе в целом, передает «Радиоточка НСН».
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