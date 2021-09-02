В День рождения Левы Би-2 «Сверит сердца»

Группа Би-2 выпустила альбом «Сверим сердца» в день рождения Левы Би-2.

В релиз вошли 16 треков, сыгранных живьем 27 июня на стадионе «Лужники». Концерт прошел в онлайн-формате, без зрителей, в знак поддержки поклонников Би-2, после того как шоу NewBest XL было вновь перенесено из-за пандемии на июнь 2022 года.

Специальными гостями концерта «Сверим сердца» в пустых Лужниках стали музыканты сайд-проекта группы «Куртки Кобейна» и участница Little Big Софья Таюрская.

Позже live- альбом «Сверим сердца» выйдет на виниле. Пока дату релиза пластинки группа держит в секрете.

