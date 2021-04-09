Юрию Гагарину посвятили сборник электронной музыки
Сборник электронной музыки «Первому Покорителю космоса» вышел сегодня, 9 апреля. Он приурочен к 60-летию первого полета человека в космос, совершенного Юрием Гараниным.
Пластинка включает в себя 33 трека ведущих электронных проектов, таких как Swanky Tunes, Cool Front, Vavinchi, Electrosoul System & Liquitek, PPK и многих других.
Не обошлось и без премьер, PPK представили первую, после 17-летнего перерыва композицию «First in Space», которая вошла в «Первому Покорителю космоса».
Все выбранные работы музыкантов объединяет одна космическая тематика, в некоторых из них использованы звуки, записанные в стратосфере.
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в космос.
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