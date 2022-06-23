Украину окончательно лишили конкурса «Евровидение-2023»

В сообщении говорится, что это было сделано «с учётом ответственности а обеспечение соблюдения условий безопасности всех, кто участвует и занят в мероприятии».

«EBU с сожалением принял решение перенести мероприятие в другую страну и продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места», - подчеркнули организаторы «Евровидения».

Ранее украинская группа Kalush Orchestra с песней «Stefania» заняла первое место в международном песенном конкурсе «Евровидение-2022», сообщает журнал «Профиль».

