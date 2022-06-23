Украину окончательно лишили конкурса «Евровидение-2023»
Европейский вещательный союз (EBU) объявил об окончательном решении перености песенный конкурс «Евровидение-2023» с территории Украины, сообщает пресс-служба организации.
В сообщении говорится, что это было сделано «с учётом ответственности а обеспечение соблюдения условий безопасности всех, кто участвует и занят в мероприятии».
«EBU с сожалением принял решение перенести мероприятие в другую страну и продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места», - подчеркнули организаторы «Евровидения».
Ранее украинская группа Kalush Orchestra с песней «Stefania» заняла первое место в международном песенном конкурсе «Евровидение-2022», сообщает журнал «Профиль».
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