«Тысячи поддельных»: В России оценили борьбу со спекулянтами на фоне скандала с Oasis

Евгений Финкельштейн заявил в эфире НСН, что скандалы с поддельными билетами на концерты происходят в России реже, чем в Европе и США.

В Европе и Америке вторичный рынок продажи билетов на концерты очень развит, поэтому иногда случаются разногласия между организаторами и перекупщиками, заявил НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн. Он отметил, что в России такой проблемы сегодня нет.

Так, более 50 тысяч билетов на концерты воссоединившейся британской группы Oasis будут аннулированы, пишет Daily Mail. Организаторы утверждают, что эти билеты были куплены на сайтах, которые нарушали правила и условия продажи. После аннулирования билеты поступят в продажу по номинальной стоимости на официальном ресурсе – Ticketmaster. Финкельштейн уверен, что виноваты в такой ситуации и организаторы, и спекулянты.

Более 50 тысяч билетов на концерты группы Oasis будут аннулированы
«Спекулянты выкупили большую часть билетов и начали продавать по цене выше. А Ticketmaster, вероятно, просчитался в спросе, поэтому вот такой ход. Не знаю, о каких сайтах здесь идет речь, думаю, из-за сложившегося ажиотажа билеты решили переоценить. Потому что вряд ли без организаторов продажа бы такая прошла, для этого нужно знать разные детали. Только у организаторов перекупщики и могут покупать, если это не поддельные билеты. Другой вопрос, что в какой-то момент могли перекупщики скупить эти билеты и начать продавать сами на вторичных сайтах и за другие деньги. Дальше это купили спекулянты. Организаторы недополучили часть денег и решили переоценить билеты, но продавать по официальным каналам, повысив цены. Получается, что в борьбе со спекулянтами решили сами поднять цены», - объяснил он.

По его словам, в России «вторичный» рынок не так развит, а зрители не привыкли покупать билеты сильно заранее. При этом изредка можно нарваться на поддельные билеты.

«В Европе и Америке вторичный рынок очень сильно развит. Этот рынок имеет достаточно большой официальный канал, люди платят налоги с этого. В России изредка существуют концерты, на которые перекупщики начинают продавать билеты, мы периодически с этим сталкиваемся. Но в принципе у нас нет такой практики, что люди заранее покупают билеты на ажиотажные концерты. Раньше у меня был такой случай, когда мы концерт Depeche Mode проводили в 1998 году. Тогда еще не было электронных билетов, в продажу поступили порядка шести тысяч поддельных билетов. Мы их тоже отзывали, говорили, что покупатели должны вернуть эти билеты туда, где их купили. Но в целом сейчас такого нет. Хочется просто напомнить, что покупать билеты нужно на официальных сайтах, не так много сегодня официальных агрегаторов у нас», - подытожил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что Большой театр начал продавать исключительно именные билеты по документам, удостоверяющим личность, для предотвращения спекуляций, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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