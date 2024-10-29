«Тысячи поддельных»: В России оценили борьбу со спекулянтами на фоне скандала с Oasis

В Европе и Америке вторичный рынок продажи билетов на концерты очень развит, поэтому иногда случаются разногласия между организаторами и перекупщиками, заявил НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн. Он отметил, что в России такой проблемы сегодня нет.

Так, более 50 тысяч билетов на концерты воссоединившейся британской группы Oasis будут аннулированы, пишет Daily Mail. Организаторы утверждают, что эти билеты были куплены на сайтах, которые нарушали правила и условия продажи. После аннулирования билеты поступят в продажу по номинальной стоимости на официальном ресурсе – Ticketmaster. Финкельштейн уверен, что виноваты в такой ситуации и организаторы, и спекулянты.