The Weeknd получил 10 наград премии Billboard Music Awards

В Лос- Анджелесе назвали победителей премии Billboard Music Awards, ежегодно издание вручает ее музыкантам за достижения в области музыки.

Безоговорочным триумфатором «Billboard Music Awards- 2021» стал канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе). Он получил 10 «золотых микрофонов», в том числе в основных категориях: «Лучший исполнитель», «Лучший исполнитель среди мужчин» и «Лучший в рейтинге Hot 100».

Ранее премия «Грэмми - 2021» не включила The Weeknd ни в одну из своих номинаций, не смотря на его явный коммерческий успех в этом году. В ответ the Weeknd призывал игнорировать церемонию вручения премии.

Пять наград, включая «Лучший новый исполнитель», посмертно получил рэпер Pop Smoke (Башар Джексон), музыкант был убит в феврале 2020 года, награды за него получили брат Обаси Джексон и мама Одри.

Участники южнокорейской группы BTS и пуэрто-риканский певец Бенито Окасио, более известный по сценическому псевдониму Bad Bunny получили по четыре статуэтки.

Лидерами среди певиц стали Тейлор Свифт и Леди Гага. Специальных премий удостоились рэпер Drake, его назвали «Артистом десятилетия», и певица Pink, получившая награду в номинации «Икона».

