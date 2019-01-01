The Hatters: Мы не Lady GaGa, мы выкладываемся по полной!

Участники «НАШЕСТВИЯ 2019», группа The Hatters рассказали НСН о том, как и удаётся держать свою публику в постоянном тонусе.

«Фишка в том, что у нас нет шоу. Мы просто выкладываемся по полной вот и всё. Шоу – это Lady GaGa, это перья... Кто угодно, у кого выстреливает пиротехника, конфетти. Мы берём талантом и сами кайфуем. А если людям это ещё и нравится, то добро пожаловать в наш клуб», - заявил лидер коллектива.