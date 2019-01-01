The Hatters: Мы не Lady GaGa, мы выкладываемся по полной!
Участники «НАШЕСТВИЯ 2019», группа The Hatters рассказали НСН о том, как и удаётся держать свою публику в постоянном тонусе.
«Фишка в том, что у нас нет шоу. Мы просто выкладываемся по полной вот и всё. Шоу – это Lady GaGa, это перья... Кто угодно, у кого выстреливает пиротехника, конфетти. Мы берём талантом и сами кайфуем. А если людям это ещё и нравится, то добро пожаловать в наш клуб», - заявил лидер коллектива.
Кроме того, он рассказал, что в организаций двадцатого по счёту НАШЕСТВИЯ, как и всех предыдущих фестивалей, на высоте: всё очень строго и серьёзно.
Напомним, в этом году НАШЕСТВИЕ празднует 20-летний юбилей. В честь праздника дать старт Главному Приключению Года было решено на день раньше официального открытия — 18 июля. Фестиваль продлится традиционно в Большом Завидове 19, 20 и 21 июля. За это время на трёх сценах выступят около 150 музыкантов.
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