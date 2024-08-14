Суд передал права на 23 песни Юрия Шатунова его семье
Хостинский районный суд города Сочи признал исключительные права на творчество певца Юрия Шатунова за его семьей, сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.
Уточняется, что семья исполнителя получила права на 23 композиции, в том числе на песни «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер».
Адвокат семьи сообщал, что 1 октября 2019 года Юрий Шатунов заключил договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым, на основании которого музыкант и исполнял песни.
Однако в течение нескольких лет Шатунов судился за композиции «Ласкового мая» с продюсером Андреем Разиным . В 2022 году суд апелляционной инстанции в Ставрополе вынес решение в пользу Шатунова. После смерти артиста Разин пытался отсудить у семьи права на песни, передает «Радиоточка НСН».
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