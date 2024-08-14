Суд передал права на 23 песни Юрия Шатунова его семье

Уточняется, что семья исполнителя получила права на 23 композиции, в том числе на песни «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер».

Адвокат семьи сообщал, что 1 октября 2019 года Юрий Шатунов заключил договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым, на основании которого музыкант и исполнял песни.

Однако в течение нескольких лет Шатунов судился за композиции «Ласкового мая» с продюсером Андреем Разиным . В 2022 году суд апелляционной инстанции в Ставрополе вынес решение в пользу Шатунова. После смерти артиста Разин пытался отсудить у семьи права на песни, передает «Радиоточка НСН».

