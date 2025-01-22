Стинг объявил об отмене концертов из-за проблем со здоровьем
Легендарный британский певец Стинг (Гордон Мэттью Томас Самнер) в своих соцсетях объявил об отмене своих ближайших выступлений.
Музыкант уточнил, что речь идёт о концерте в рамках музыкальной премии The Bass Magazine Awards, которая должна пройти 23 января. Также он указал, что два январских концерта в американском Уитленде и Финиксе перенесены на 28 мая и 1 июля, соответственно.
По словам Стинга, решение отказаться от выступлений он принял по рекомендации своего лечащего врача, который призвал его временно воздержаться от концертов. С каким именно недугом связан этот совет певец не уточнил.
Ранее канадский певец The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе) из-за пожаров в Калифорнии отменил концерт на стадионе Rose Bowl в Пасадине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru