Стинг объявил об отмене концертов из-за проблем со здоровьем

Музыкант уточнил, что речь идёт о концерте в рамках музыкальной премии The Bass Magazine Awards, которая должна пройти 23 января. Также он указал, что два январских концерта в американском Уитленде и Финиксе перенесены на 28 мая и 1 июля, соответственно.

По словам Стинга, решение отказаться от выступлений он принял по рекомендации своего лечащего врача, который призвал его временно воздержаться от концертов. С каким именно недугом связан этот совет певец не уточнил.

Ранее канадский певец The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе) из-за пожаров в Калифорнии отменил концерт на стадионе Rose Bowl в Пасадине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».