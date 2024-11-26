Сольный тур Трэвиса Скотта стал самым кассовым в истории
Тур американского рэпера Трэвиса Скотта «Circus Maximus» собрал 209,3 миллиона долларов, что сделало его самым кассовым сольным рэп-туром в истории, передает Billboard.
Концерты рэпера прошли на стадионах четырех континентов. Артист продал 1,7 миллиона билетов на 76 концертов.
Самой масштабной остановкой «Circus Maximus» стал австралийский Мельбурн: там два концерта собрали 12,6 миллиона долларов и 115 тысяч зрителей.
По числу проданных билетов среди рэп-туров «Circus Maximus» уступает лишь совместному «On the Run II» Jay-Z и Бейонсе, который состоялся в 2018 году.
Ранее стало известно, что концерт американского рэпера Канье Уэста в Москве не состоялся из-за бюрократических проволочек, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru