Сольный альбом Константина Кинчева собрал первый миллион на Planeta.ru
Стартовала предпродажа сольного альбома лидера группы «Алиса» Константина Кинчева «Белый шум» на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Первой в проекте поучаствовала сама «Планета», внеся миллион рублей.
Как и альбом «Алисы» «Посолонь», сольная работа музыканта «Белый шум» не будет продаваться в обычных музыкальных магазинах: приобрести пластинку можно будет только на «Планете». Все участники краудфандингового проекта получат цифровую версию альбома и буклет с их именами.
В своем видеообращении Константин Кинчев отметил, что его сольный альбом – это его переживания, музыка, которая его «тащит», и которая «тащит» тех, кто с ним начинает ее играть. «Белый шум», по его словам, никак не будет связан с творчеством группы «Алиса».
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