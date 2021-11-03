Слэш представил видео на первый сингл с нового альбома

Слэш (гитарист американской хард-рок-группы Guns N’ Roses) представил лирик-видео на песню «The River Is Rising». Это первый сингл с будущего альбома музыканта Slash feat. Myles Kennedy and The Conspirators «4».

Выход пластинки запланирован на 11 февраля 2022 года. Этот релиз станет пятой сольной работой Слэша и четвертой с группой Майлза Кеннеди.

Также в феврале музыканты отравятся в большой тур по США, и первый их концерт пройдет еще до официального выхода нового альбома, выступление запланировано на 8 февраля 2022 года в городе Портленде. Завершится тур 26 марта в Орландо.

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ФОТО: Instagram/Slash
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