«Скорблю, но светло». У Дианы Арбениной умер отец

Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина в своем Instagram написала о смерти отца. Сегодня исполняется 9 дней с момента его смерти.

Пост в микроблоге Арбенина сопроводила роликом, на котором она исполняет свой новый сингл «Я лечу» на концерте, прошедшем 8 марта накануне гибели ее отца.