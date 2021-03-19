«Скорблю, но светло». У Дианы Арбениной умер отец
19 марта 202118:45
Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина в своем Instagram написала о смерти отца. Сегодня исполняется 9 дней с момента его смерти.
Пост в микроблоге Арбенина сопроводила роликом, на котором она исполняет свой новый сингл «Я лечу» на концерте, прошедшем 8 марта накануне гибели ее отца.
«Скорблю, но светло», - написала артистка в своем аккаунте.
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19 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru