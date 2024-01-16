«Сказали лежать – ложится»: Лидер «Парка Горького» назвал певца SHAMAN проектом

Ранее владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что многие звезды отказываются от участия в сборных концертах, если на одной сцене с ними приглашают выступать Ярослава Дронова.

«Мой старый приятель в давние времена говорил: «это глисты, пройдет». Истории с SHAMANом уделяют слишком много внимания. Глупости чисто человеческие. Я его хорошо знаю – мы в свое время с Ольгой Кормухиной помогли его группе попасть на радио, она занималась с ним вокалом. На сегодняшний день это продюсерский проект, а все, что касается продюсерских проектов – мне не интересно. Это обычно водимые люди. Им скажешь: «прыг» - он прыгнет. Сказали «лежать» - ложится, «крутись» - крутится. Мне никогда не были интересны продюсерские проекты. Человек просто делает свою работу, это его личный выбор. Слишком много внимания этой ситуации, будто говорить больше не о чем. У нас в стране столько колоссальных проблем, а все крутится вокруг ситуации с Дроновым. И эта ситуация – тоже «глисты», - сказал Белов.

Сооснователь рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в свою очередь заявил, что готов выступить вместе с SHAMAN из-за схожих политических взглядов. Слова музыканта приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

