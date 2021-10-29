Шура Би-2 представил группу со страшным названием к Хэллоуину
Рэпер новой школы Shooval, легенда рока Найк Борзов, группа «Комсомольск», Jukebox Trio и Шура Би-2 объединились в группу XXX $ Горы.
Таким составом музыканты выпустили сингл «Барышни», включающий в себя оригинальную песню и четыре ремикса.
Продюсер и инициатор проекта Шура Би-2 рассказал, что «XXX $ Горы - группа одной песни, и в этой одной песне соединились классический хип-хоп, соул в стиле Motown и альтернативный рок».
Сегодня же артисты представили клип на заглавную песню «Барышни», премьера состоялась на видеохостинге YouTube, режиссером ролика стал Михаил Луганский.
Так артисты решили отпраздновать Хэллоуин.
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