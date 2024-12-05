Шнуров заявил, что песня «Как Земфира» отсылает к фестивалю «НАШЕСТВИЕ»

Крупнейший в России музыкальный фестиваль русского рока под открытым небом «НАШЕСТВИЕ» должен был пройти 26-28 июля на новой площадке у села Митяево в Калужской области, но мероприятие перенесли на 2025 год.

Первый фестиваль «НАШЕСТВИЕ» прошел 10–11 декабря 1999 года в Москве, в ДК имени Горбунова. В 2000 году организаторами было принято решение провести фестиваль летом на открытой площадке. Этой площадкой стал ипподром в подмосковном Раменском. В фестивале, который состоялся 19-20 августа, приняли участие десятки лучших групп из России и ближнего зарубежья, напоминает «Радиоточка НСН».

