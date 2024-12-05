Шнуров заявил, что песня «Как Земфира» отсылает к фестивалю «НАШЕСТВИЕ»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в эфире «НАШЕго Радио» рассказал, что песня «Как Земфира» (певица Земфира признана в РФ иноагентом) из нового альбома «Синяя Богиня» отсылает к атмосфере второго фестиваля «НАШЕСТВИЕ».

«Речь о времени, о том настроении, втором фестивале «НАШЕСТВИЕ», который проходил в Раменском, когда люди вообще не понимали, что это такое – это огромное поле, ипподром, совершенно дикий состав участников, все это было на живую нитку сделано. Атмосферу того времени, начала 00-х, я пытался передать. Естественно, без упоминания слова на букву З (Земфира – ред. НСН). Но без нее никак – тогда она светила, как золотая жила», - сказал Шнуров.

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Крупнейший в России музыкальный фестиваль русского рока под открытым небом «НАШЕСТВИЕ» должен был пройти 26-28 июля на новой площадке у села Митяево в Калужской области, но мероприятие перенесли на 2025 год.

Первый фестиваль «НАШЕСТВИЕ» прошел 10–11 декабря 1999 года в Москве, в ДК имени Горбунова. В 2000 году организаторами было принято решение провести фестиваль летом на открытой площадке. Этой площадкой стал ипподром в подмосковном Раменском. В фестивале, который состоялся 19-20 августа, приняли участие десятки лучших групп из России и ближнего зарубежья, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НАШЕ РАДИО
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