Шнуров выпустил песню к фильму «Майор Гром: Игра»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил композицию «Дракон» для саундтрека к фильму «Майор Гром: Игра».

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В новой песне музыкант затронул темы смелости, доблести и морального выбора в мире, где правят жадность, лесть и зависть.

«Здесь правят жадность и сила, здесь правят зависть и лесть. Будь осторожен, мой милый, прежде чем с лошади слезть», - поёт Шнуров.

Супергеройский боевик «Майор Гром: Игра», который является продолжением ленты «Майор Гром: Чумной Доктор», вышел в прокат 23 мая, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:КиноПесняСергей Шнуров

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