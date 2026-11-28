Сергей Лазарев, Григорий Лепс и МОТ стали самыми популярными исполнителями песен о женщинах
Ко Дню матери, который в этом году отмечается 29 ноября, сервис «КИОН Музыка» проанализировал запросы слушателей и выяснил, какие песни о женщинах чаще всего звучат у россиян. Возглавил рейтинг трек «Это не женщина» группы Te100стерон. Результаты исследования есть у НСН.
Сильнее всего такие композиции представлены у Сергея Лазарева: по данным сервиса за последние полгода — с 22 мая по 22 ноября 2026 года — он возглавил список исполнителей с наибольшим количеством востребованных песен, обращённых к женщинам. На втором месте Григорий Лепс с его эмоциональными балладами, тройку замыкает МОТ, известный романтической лирикой. Далее следуют Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Егор Крид, JONY и Андрей Губин — хиты последнего, как отмечают в сервисе, не теряют популярности спустя десятилетия после выхода.
В пятерку самых прослушиваемых песен о женщинах вошли «Это не женщина» Te100стерона, «Девушки как звёзды» Андрея Губина, «Это всё она» Сергея Лазарева, «Всё для тебя» Стаса Михайлова и «Самая самая» Егора Крида. Вторая половина списка объединила романтические композиции разных поколений: шестое место заняла «Ах, какая женщина» группы «Фристайл», седьмое — «Я люблю тебя до слёз» Александра Серова. Замыкают топ «Я эту жизнь тебе отдам» Филиппа Киркорова, «Я готов целовать…» Владимира Маркина и «Самая красивая» Алексея Воробьёва, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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