Сергей Бобунец на самоизоляции снимает клип и упражняется с нунчаками
Рок-музыкант Сергей Бобунец нашел прекрасный способ не заскучать на самоизоляции, в своих социальных сетях артист объявил конкурс и пригласил всех желающих сняться в его новом клипе.
Режим самоизоляции в России продлен до конца майских праздников. Все музыканты лишились возможности давать концерты и ушли на онлайн платформы. Музыкант Сергей Бобунец на самоизоляции призывает всех желающих сняться в его новом клипе.
«Друзья, всем привет. Мы с моим другом Женей Григорьевым решили увековечить эти эпические времена путем записи клипа «Просто музыка, просто слова». И предлагаем всем желающим присоединиться. Я написал эту песню, одухотворившись вашими комментариями в социальных сетях, и вот пришлось спеть ее вместе. Для того, чтобы ваш ролик попал в клип, вам нужно сделать всего три вещи. Взять смартфон и спеть песню под фонограмму на крупный план, глядя прямо в камеру. Затем показать свою жизнь в самоизоляции: поработать, потанцевать, подурачиться. Вот, например, Женя Григорьев держит планку, а я занимаюсь нунчаками. Никогда такого не было. Снятое видео нужно загрузить в облако и прислать нам на почту. Всем удачи» - рассказал Сергей Бобунец.
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