Спирин рассказал о проедании сбережений в самоизоляции

Режим самоизоляции в России продлен до конца майских праздников. Музыканты, лишенные возможности давать концерты, ушли на онлайн-платформы или занимаются созданием новой музыки дома в условиях самоизоляции. Лидер группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин рассказал НСН в эфире НАШЕго радио, что музыкантам в таких условиях приходится тяжело.

«Мы самоизолировались в городской квартире, впрочем, как и все. По началу казалось, что ничего страшного не происходит. И самоизоляция — это мой нормальный обычный образ жизни, когда я не на гастролях. Ну, когда это все перевалило за второй месяц, то уже стало совсем грустно от невозможности путешествовать и выступать. Но сама эта болезнь конечно же «жопа», что ту говорить... все очень грустно. В принципе, человечество в 21-ом веке живет и уже шестьдесят лет запускает ракеты в космическое пространство и бороздя его, придумав интернет и инстаграм, но при этом мы тем не менее подвержены такой страшной штуке, как вирус из ниоткуда, с китайского рынка из ранее никому неизвестного городишки», - рассказал Дмитрий Спирин

Он также дал свой прогноз, как быстро музыкальная индустрия сможет преодолеть последствия самоизоляции.

«Наша индустрия схлопнулась первой, и, как я понимаю, расхлопнется самой последней. Я уверен, когда отменят карантин, откроются школы, кафе, рестораны, люди начнут спокойно гулять, то все эти наши концерты, театры и футболы — это все долгие месяцы еще будет невозможно делать. Наша сфера настолько в тяжелой ситуации, что ее можно сравнить только с туристической индустрией. Конечно у каждого из нас, артистов, плюс-минус были некие сбережения, которые сейчас тупо проедаются» - заявил артист



Ранее в эфире НСН рок-музыкант, поэт, лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко рассказал о том, что даже на самоизоляции группа не прекращает создание новой музыки.

