Театр балета Бориса Эйфмана покажет в Китае «Анну Каренину и «Русского Гамлета»

На этот раз прославленная балетная труппа покажет два своих выдающихся спектакля «Анна Каренина» и «Русский Гамлет» в четырех городах Китайской Народной Республики. Выступления российских артистов пройдут в Шанхае, Пекине, Сиане и Цзинане с 6 по 30 ноября.

По словам основателя театра Бориса Эйфмана, в последние годы коллектив регулярно и с неизменным успехом гастролирует в Китае. Он отметил, что традиционно китайский зритель привык к классическому русскому балету.

«Мы же открыли для них современный балет нашей страны», — подчеркнул Эйфман.

Ранее стало известно, что Третьяковка и Большой театр отправятся на гастроли в Китай, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

