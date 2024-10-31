Театр балета Бориса Эйфмана покажет в Китае «Анну Каренину и «Русского Гамлета»
Театр балета Бориса Эйфмана вновь отправиться на гастроли, сообщает газета «Культура».
На этот раз прославленная балетная труппа покажет два своих выдающихся спектакля «Анна Каренина» и «Русский Гамлет» в четырех городах Китайской Народной Республики. Выступления российских артистов пройдут в Шанхае, Пекине, Сиане и Цзинане с 6 по 30 ноября.
По словам основателя театра Бориса Эйфмана, в последние годы коллектив регулярно и с неизменным успехом гастролирует в Китае. Он отметил, что традиционно китайский зритель привык к классическому русскому балету.
«Мы же открыли для них современный балет нашей страны», — подчеркнул Эйфман.
Ранее стало известно, что Третьяковка и Большой театр отправятся на гастроли в Китай, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru