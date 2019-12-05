Россиянин отсудил компенсацию за мат на концерте «Ленинграда»
5 декабря 201913:38
Житель Новосибирска Евгений Гуляев смог отсудить компенсацию после визита на концерт группы «Ленинград», сообщает РИА Новости.
Чувства мужчины задел тот факт, что на выступлении группы звучал мат. В результате он обратился с иском на лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова, а также организаторов выступления и хоккейный клуб, на арене которого проходил концерт.
Новосибирец потребовал в качестве компенсации морального вреда 300 тысяч рублей, однако суд удовлетворил его требования частично, постановив выплатить истцу 6725 рублей.
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ФОТО: Фотограф: Евгений Рудницкий
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