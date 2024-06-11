Денис Мацуев рассказал, что общего у футболистов и музыкантов

Народный артист России Денис Мацуев, который отмечает 11 июня день рождения, рассказал, что музыканты, как и футболисты должны выйти и показать свою лучшую игру «здесь и сейчас». Его слова приводит Aif.ru.

Говоря о своем детстве, пианист отметил, что его всегда тянуло на футбольное поле. Он умудрялся совмещать профессиональное занятие музыкой со спортом, который был его эмоциональной и физической отдушиной. Мацуев рассказал, что до сих пор играет в футбол и даже делает это хорошо.

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Он сравнил футболистов с музыкантами и объяснил, что у этих двух профессий, на его взгляд, много общего. В обеих сферах нет права на ошибку и приходится выходить и показывать лучший результат с «первого дубля».

«Дирижёр — это тренер, репетиция — тренировка, а матч — это концерт», - пояснил он.

В прошлом году пианист-виртуоз дал рекордное количество концертов – 315, а в этом году 13 июня в Москве открывается придуманный им конкурс Grand Piano Competition. Заявки на участие в формате видео прислали из таких стран, как Италия, Япония, Бельгия, Индия, Бразилия и Китай, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФутболистыМузыканты

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