Денис Мацуев рассказал, что общего у футболистов и музыкантов

Народный артист России Денис Мацуев, который отмечает 11 июня день рождения, рассказал, что музыканты, как и футболисты должны выйти и показать свою лучшую игру «здесь и сейчас». Его слова приводит Aif.ru.

Говоря о своем детстве, пианист отметил, что его всегда тянуло на футбольное поле. Он умудрялся совмещать профессиональное занятие музыкой со спортом, который был его эмоциональной и физической отдушиной. Мацуев рассказал, что до сих пор играет в футбол и даже делает это хорошо.