The Rolling Stones отменила концерт в Амстердаме из-за коронавируса Мика Джаггера
13 июня 202221:19
Британская рок-группа The Rolling Stones отменила концерт в Амстердаме из-за положительного теста на коронавирус у солиста коллектива Мика Джаггера. Об этом сообщается в соцсетях группы.
Концерт должен быть состояться в Амстердаме на «Йохан Кройф Арене». В сообщении группа выражает сожаление о случившимся перед зрителями и обещает перенести выступление на другую дату.
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13 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru