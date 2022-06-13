The Rolling Stones отменила концерт в Амстердаме из-за коронавируса Мика Джаггера

Британская рок-группа The Rolling Stones отменила концерт в Амстердаме из-за положительного теста на коронавирус у солиста коллектива Мика Джаггера. Об этом сообщается в соцсетях группы.



Концерт должен быть состояться в Амстердаме на «Йохан Кройф Арене». В сообщении группа выражает сожаление о случившимся перед зрителями и обещает перенести выступление на другую дату.





