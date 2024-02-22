Рэпер MACAN и рок-группа The Hatters выступят на фестивале «Прорыв»
Рэпер MACAN и рок-группа The Hatters выступят на фестивале «Прорыв», сообщает «Российская газета».
17-й ежегодный смотр экстремальных видов спорта пройдет в Москве 30 марта. В его программу войдут мотофристайл (FMX), фристайл на снегоходах, фристайл на квадроциклах, дрифт, стантрайдинг, шоу каскадеров и множество других экстремальных спортивных дисциплин.
По словам вокалист The Hatters Юрий Музыченко, в прошлом году на «Прорыве» привычные эмоции дополнялись ревом моторов и трюками экстремалов.
«Впечатления просто незабываемые, особенно когда смотришь на это с поднимающейся сцены. Поэтому я уже в диком предвкушении того адреналина, который точно охватит меня вместе с зрителями», - добавил музыкант.
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