Рэпер MACAN и рок-группа The Hatters выступят на фестивале «Прорыв»

17-й ежегодный смотр экстремальных видов спорта пройдет в Москве 30 марта. В его программу войдут мотофристайл (FMX), фристайл на снегоходах, фристайл на квадроциклах, дрифт, стантрайдинг, шоу каскадеров и множество других экстремальных спортивных дисциплин.

По словам вокалист The Hatters Юрий Музыченко, в прошлом году на «Прорыве» привычные эмоции дополнялись ревом моторов и трюками экстремалов.

«Впечатления просто незабываемые, особенно когда смотришь на это с поднимающейся сцены. Поэтому я уже в диком предвкушении того адреналина, который точно охватит меня вместе с зрителями», - добавил музыкант.

Ранее лидер «Парка Горького» Белов анонсировал выход новых песен в 2024 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

