Радио JAZZ 89.1 FM начнет музыкальный экскурс «История нашего джаза» с Леонида Утесова

«Мы, как и обещали, будем радовать потрясающей музыкой прошлого и уникальной музыкой настоящего. Джаза так много, что главное - не соблазниться на подделки и выдержать стиль. Нужно быть интересными, и мы постараемся. Возможно, традиционный джаз стали слушать меньше. Появились направления, которые можно отнести к джазовым, и они очень популярны. Так что, не важно, где и сколько. Важно, что и как», - отметил программный директор Радио JAZZ 89.1 FM Дмитрий Хохлов.

Напомним, творческий путь Леонида Утесова начался с еще в 1909 году, когда он юношей работал в бродячем цирке и учился играть на скрипке. Позже, в 1912 году, поступил в Кременчугский театр миниатюр и взял псевдоним «Утесов» (настоящее имя Лазарь Вайсберн). Небольшой оркестр с выступлениями в саду «Эрмитаж» ему удалось организовать в 1917 году. Первое знакомство с профессиональном джазом у него состоялось в 1928 году во время поездки в Париж. Больше интересных фактов и, конечно, музыкальных композиций можно услышать в проекте «История нашего джаза» в эфире Радио JAZZ 89.1 FM.



